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المسن الفلسطيني سعيد عرمة يفوز بلقب شخصية الأسبوع

منح جمهور الجزيرة المسن الفلسطيني سعيد عرمة لقب شخصية الأسبوع، وذلك بعد أن أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقاله بعد نشر صور له وهو يقاوم رصاص جنود الاحتلال بمقلاعه الذي صنعه بيده.