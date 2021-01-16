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العراق.. تراجع الطلب على الذهب في الأسواق بسبب غلاء الأسعار

تشهد أسواق الذهب في العراق تراجعا في الطلب رغم وفرة المعروض، ويأتي هذا في أعقاب قرار البنك المركزي العراقي خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار.