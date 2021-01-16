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السودان.. فتح جزئي للمدارس مع اتباع الشروط الصحية تجاه كورونا

قررت السلطات السودانية استئناف الدراسة لصفين في المرحلتين الأساسية والثانوية، بعد إغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا والفيضانات التي اجتاحت البلاد أخيراً. وقد اشتكى أولياء أمور الطلاب من طول أمد الإغلاق.