search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:12
السودان.. فتح جزئي للمدارس مع اتباع الشروط الصحية تجاه كورونا
قررت السلطات السودانية استئناف الدراسة لصفين في المرحلتين الأساسية والثانوية، بعد إغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا والفيضانات التي اجتاحت البلاد أخيراً. وقد اشتكى أولياء أمور الطلاب من طول أمد الإغلاق.
16/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة
play
02:40
ترامب يقرر سحب قوات بلاده من الصومال
play
01:59
إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن أغراض ترامب الشخصية
play
02:40
مبادرات إقليمية ودولية بشأن أزمة سد النهضة
play
03:00
مقاطع حول هذه القصة
اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة
play
02:40
ترامب يقرر سحب قوات بلاده من الصومال
play
01:59
إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن أغراض ترامب الشخصية
play
02:40
مبادرات إقليمية ودولية بشأن أزمة سد النهضة
play
03:00
المزيد من التقارير الإخبارية
اليمن.. تفاقم معاناة المواطنين بسبب الحرب وانهيار العملة
ترامب يقرر سحب قوات بلاده من الصومال
إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن أغراض ترامب الشخصية
مبادرات إقليمية ودولية بشأن أزمة سد النهضة
الأكثر قراءة
ثروته خدمت ترامب ونتنياهو ومشروع التهويد.. دفن إمبراطور القمار شيلدون أديلسون في جبل الزيتون بالقدس المحتلة
4 أشياء يُمنع فعلها بعد الأكل مباشرة
كورونا.. أكثر من 400 ألف وفاة بالولايات المتحدة و"فايزر" تعلن تأخير تسليم جرعات التطعيم
كم يوما تستمر المناعة ضد كورونا بعد الإصابة أول مرة؟