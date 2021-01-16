03:16

الأموال المنهوبة.. انتهاء السقف الزمني لتجميد أموال بن علي في أوروبا

لم يعد أمام تونس سوى أن تراهن على تمديد الآجال كي لا تخسر الأموال التي حولها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لبنوك أوروبية، وإذ لم تفلح فإنه بحلول نهاية الشهر الجاري يكون بوسع ذوي بن علي التصرف بها