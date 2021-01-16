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إيران في حالة استنفار كامل ودول أوروبية تعرب عن قلقها

أكد قادة عسكريون إيرانيون أن قواتهم في حالة استنفار كامل حتى الأربعاء المقبل، وأنها قادرة على تدمير حاملات طائرات بشكل مباشر. بينما أعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن قلقها.