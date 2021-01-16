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إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن أغراض ترامب الشخصية

تتسارع وتيرة عمليات إفراغ البيت الأبيض من الموظفين ومن الأغراض الشخصية للرئيس دونالد ترامب وعائلته، مع اقتراب يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
16/1/2021
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