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أنقرة تؤكد سعيها للحصول على حزمة جديدة من منظومة إس 400

يشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده ماضية قدما في الحصول على الدفعة الثانية من منظومة إس 400 الروسية. وفي انتظار أن يتكشف موقف بايدن من هذه الخطوة.
15/1/2021
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