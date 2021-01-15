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واشنطن تعلن ضم إسرائيل لمنطقة عمليات القيادة الوسطى

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية إجراء تغيير على هيكلة القيادة العسكرية الوسطى ضمت بموجبه إسرائيل إلى مجال عمل هذه القيادة، وجاء في بيان للبنتاغون أن الخطوة اتخذت لخفض المخاطر وحماية المصالح الأميركية.