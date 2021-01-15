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مصر- فن الخيامية.. رسم بالقماش على القماش

انفردت مصر في فن الخيامية، وهو صناعة الأقمشة الملونة التي تستخدم في كثير من الأعمال، وخيامية مشتقة من “خيام”. ويطلق أهل الحرفة على مهنتهم اسم حرفة الأنبياء لأنها حرفة النبي إدريس عليه السلام.
15/1/2021
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