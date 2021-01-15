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محكمة إسرائيلية تقضي بحظر فيلم جنين جنين وتغريم مخرجه

قضت محكمة إسرائيلية بمنع عرض فيلم جنين جنين، وتغريم مخرجه نحو 55 ألف دولار تعويضا لجندي من قوات الاحتلال ظهر في الفيلم. ويوثق الفيلم جرائم الجيش الإسرائيلي خلال اجتياح الضفة الغربية عام 2002.