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عزل ترامب.. أول رئيس أميركي يحال مرتين إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ

أصبح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول رئيس يحال مرتين إلى المحاكمة في مجلس الشيوخ، وقد صوّت 10 نواب جمهوريين مع الديمقراطيين لصالح عزل ترامب.