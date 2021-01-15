02:25

تونس.. ملفات مكافحة الفساد تعود إلى الواجهة

عاد ملف مكافحة الفساد في تونس ليخيم على الساحة السياسية والإعلامية، بعد فتح القضاء تحقيقات في شبهات طالت مسؤولين في قطاعات عدة، بينها سلك القضاء ذاته.