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بريطانيا.. تجارب علاج جديد لمساعدة المصابين بفيروس كورونا

بدأت بالمملكة المتحدة تجارب سريرية على علاج جديد، يؤمل أن يحد من تدهور الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا، العلاج يتضمن بروتين “انترفيرون بيتا”، وهو جزء من الرد المناعي للجسد ضد الأمراض الفيروسية.