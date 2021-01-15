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القارة الأفريقية تشهد نزاعات حدودية منذ عقود بين عدة بلدان بدون حل

على خرائط الدول في مناطق مختلفة من العالم هناك لون أحمر على بعض خطوط الحدود بينها، يشير إلى نزاعات بعضها قديم وبعضها مستجد، وكلها تطرح عددا من أكبر التحديات على مؤسسات العمل الدولي والإقليمي.