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الأردن.. أزمة الصحافة الورقية

تعاني الصحافة الورقية في الأردن أزمات تهدد وجودها، فبعد الاحتجاب عن التوزيع لأكثر من شهرين في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، تصاعدت أزمتها المالية، ولم تعد المؤسسات الصحفية تقوى على دفع الرواتب.