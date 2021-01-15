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02:17

أردوغان يتمسك بشراء صواريخ "إس-400" الروسية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستمضي قدما في خططها للحصول على الدفعة الثانية من منظومة صواريخ “إس-400” الروسية، وشدد على تمسك بلاده بالحصول على أسلحة دفاعية دون استئذان أي طرف.
15/1/2021
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