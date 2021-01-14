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منظمات المجتمع المدني تمثل المكسب المؤكد للثورة التونسية

مثّل المجتمع المدني المكسب المؤكد للثورة التونسية، ويعود ازدهاره إلى مناخ الديمقراطية والحريات وقدرة الجمعيات على معالجة عدد من الملفات بشكل ناجع رغم التحديات الثقيلة والضغوط المختلفة.