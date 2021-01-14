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مظاهر الاحتفال بالثورة التونسية تغيب بسبب كورونا

تتزامن الذكرى العاشرة للثورة التونسية مع أول أيام الحجر الصحي العام بسبب فيروس كورونا، وقد غابت استثنائيا مظاهر الاحتفال عن الشارع هذا العام بسبب منع جميع أنواع التظاهرات والتجمعات في الشوارع.