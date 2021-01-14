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مشارك بالثورة التونسية يروي تفاصيل أحداثها

علي العبيدي شاب تونسي من أوائل من شاركوا في المظاهرات أمام مقر محافظة سيدي بوزيد يوم 17 من ديسمبر/كانون الأول قبل 10 سنوات. وشارك أيضا في تنظيم الاحتجاجات بالعاصمة.