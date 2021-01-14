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مجلس النواب الأميركي يقر بأغلبية أعضائه لائحة الاتهام ضد ترامب

وجه مجلس النواب الأميركي إلى الرئيس دونالد ترامب تهمة التحريض على التمرد، وصوت للقرار 232 عضوا، 10 منهم جمهوريون، بغية محاكمته في مجلس الشيوخ.