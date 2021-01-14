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03:14

في أسبوعه الأخير.. هل يتم عزل ترامب؟

يعقد مجلس النواب الأميركي اليوم جلسة للنظر في مشروع قرار قدمه 3 مشرعين ديمقراطيين، يتهم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتحريض على التمرد؛ مما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس.
14/1/2021
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