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ضربات جوية إسرائيلية في العمق السوري

ضربات جوية إسرائيلية في العمق السوري، ووفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، فإن الغارات تركزت في محافظة دير الزور (شرقي البلاد)، وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف محيط مطار دير الزور العسكري.