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زاهر بيراوي يتوصل لتسوية قانونية لإزالة اسمه من قائمة الإرهاب

قال رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي إن فريق محاميه توصل إلى تسوية قانونية مع شركة “ريفينيتيف” تقضي بإزالة اسمه من قائمة الإرهاب، ضمن قاعدة البيانات “ورلد تشيك”.