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رفع وتيرة الاستنفار الأمني في واشنطن تحسبا لاضطرابات يوم تنصيب بايدن

رفعت السلطات الأميركية مستوى الإجراءات الأمنية في محيط مبنى الكونغرس، وتم تزويد أفراد الحرس الوطني المنتشرين في المكان بالأسلحة استعدادا لعملية تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.