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01:14

رغم كورونا.. عراقيتان تنجحان في مشروعهما الخاص

ازداد عدد العراقيات اللواتي بدأن أعمالهن الخاصة من المنزل، مستفيدات من قيود فيروس كورونا. مريم خزارجيان وفاطمة علي صاحبتا مشروعين من البيت نجحتا في تسويق أعمالهما لتجاوز الوضع الاقتصادي المتدهور.
14/1/2021
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