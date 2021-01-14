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تونس.. دعوات لتغيير النظام السياسي كحل وحيد لتحقيق الانسجام المطلوب

عاشت تونس طوال سنوات الثورة على وقع انقسامات سياسية وحزبية، ورغم كل تجارب التوافق منذ السنة الأولى للثورة وما رافقها من حوار وطني، فإن ذلك لم يحدَّ من الانقسامات.