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تعرف على أهم المحطات التي مرت بها تونس بعد عقد على الثورة

مرت العملية السياسية في تونس بعد مرور عقد على الثورة بمحطات مختلفة، نجحت خلالها في إرساء نظامها السياسي، وتنظيم مواعيد انتخابية مهمة، لكن هذا المسار شهد ارتدادات بسبب الخلافات السياسية.