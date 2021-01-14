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تشكيلية باكستانية تبدع مجسمات مميزة بالطين

رفعت شاهين فنانة تشكيلية باكستانية، وهي من أوائل من صنع مجسمات كبيرة الحجم في باكستان انطلاقا من موهبتها المميزة، وبالاستفادة من خصائص الطين في سهولة التشكيل تبدع رفعت مجسمات ملفتة.