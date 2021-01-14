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بعد نيل ثقة البرلمان.. حكومة الخصاونة تواجه تحديات جمة داخليا وخارجيا

نالت التشكيلة الوزارية الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة ثقة مجلس النواب، وبينما الحكومة تواجه تحديات كثيرة داخليا وخارجيا، قال الخصاونة إن حكومته لن تكون مرتجفة.