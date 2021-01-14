البث الحي
01:57

الحرب تدفع السوريات إلى سوق العمل الشاق بعد فقدان أزواجهن

فقدت آلاف النساء السوريات أزواجهن بسبب الحرب، وهو ما أجبرهن على العمل، وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تعمد النظام السوري استهداف المدنيين والنساء أدى إلى إضعاف الأسر السورية وتشتتها.
14/1/2021-|آخر تحديث: 14/1/202101:48 PM (مكة المكرمة)
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تشكيلية باكستانية تبدع مجسمات مميزة بالطين

02:21
(الجزيرة)

احتفالات رأس السنة الأمازيغية بالمغرب تميزه عادات وتقاليد تتوارثها الأجيال

03:10
(الجزيرة)

رغم كورونا.. عراقيتان تنجحان في مشروعهما الخاص

01:14
(الجزيرة)

بعد نيل ثقة البرلمان.. حكومة الخصاونة تواجه تحديات جمة داخليا وخارجيا

02:13
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تشكيلية باكستانية تبدع مجسمات مميزة بالطين

02:21
(الجزيرة)

احتفالات رأس السنة الأمازيغية بالمغرب تميزه عادات وتقاليد تتوارثها الأجيال

03:10
(الجزيرة)

رغم كورونا.. عراقيتان تنجحان في مشروعهما الخاص

01:14
(الجزيرة)

بعد نيل ثقة البرلمان.. حكومة الخصاونة تواجه تحديات جمة داخليا وخارجيا

02:13
المزيد من البرامج

تشكيلية باكستانية تبدع مجسمات مميزة بالطين

(الجزيرة)

احتفالات رأس السنة الأمازيغية بالمغرب تميزه عادات وتقاليد تتوارثها الأجيال

(الجزيرة)

رغم كورونا.. عراقيتان تنجحان في مشروعهما الخاص

(الجزيرة)

بعد نيل ثقة البرلمان.. حكومة الخصاونة تواجه تحديات جمة داخليا وخارجيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد اعتقال 6 جواسيس بينهم مدير مشروع.. شركات وأجهزة مخابرات تطارد الصناعات الدفاعية التركية

تركيا اعتقلت 6 بينهم مدير مشروع بتهمة التجسس لصالح جهات أجنبية (الأناضول)

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

هاتف وقلة احترام.. أزمة صامتة أخرجت فينيسيوس من حسابات زيدان

زيدان يوجه تعليمات لفينيسيوس خلال مباراة سابقة لريال مدريد (غيتي)

شيء في أمعاء الإنسان قد يكون سر الحماية من كورونا.. ما هو؟