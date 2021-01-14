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الحرب تدفع السوريات إلى سوق العمل الشاق بعد فقدان أزواجهن

فقدت آلاف النساء السوريات أزواجهن بسبب الحرب، وهو ما أجبرهن على العمل، وتقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تعمد النظام السوري استهداف المدنيين والنساء أدى إلى إضعاف الأسر السورية وتشتتها.