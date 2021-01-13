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مرحلة.. معرض فني جماعي بالحي الثقافي بالدوحة

يقام في الحي الثقافي بكتارا في العاصمة القطرية الدوحة معرض فني جماعي بعنوان “مرحلة”، هذا المعرض يكشف عن تجارب خاصة لفنانين، وتبرز فيه المراحل المؤثرة في مسيرتهم الفنية.