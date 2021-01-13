البث الحي
02:18

مرحلة.. معرض فني جماعي بالحي الثقافي بالدوحة

يقام في الحي الثقافي بكتارا في العاصمة القطرية الدوحة معرض فني جماعي بعنوان “مرحلة”، هذا المعرض يكشف عن تجارب خاصة لفنانين، وتبرز فيه المراحل المؤثرة في مسيرتهم الفنية.
13/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ضريبة المركبات الهجينة تدخل حيز التنفيذ في الأردن

02:17
(الجزيرة)

عام 2020 شهد أعلى نسبة اعتداءات من المستوطنين منذ 20 عاما

02:29
(الجزيرة)

تقنيات وابتكارات جديدة في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

01:57
(الجزيرة)

شرطة الكونغرس تحذر من خطط لإثارة الفوضى إذا عُزل ترامب

02:37
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

ضريبة المركبات الهجينة تدخل حيز التنفيذ في الأردن

02:17
(الجزيرة)

عام 2020 شهد أعلى نسبة اعتداءات من المستوطنين منذ 20 عاما

02:29
(الجزيرة)

تقنيات وابتكارات جديدة في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

01:57
(الجزيرة)

شرطة الكونغرس تحذر من خطط لإثارة الفوضى إذا عُزل ترامب

02:37
المزيد من البرامج

سوري وُلد بالسعودية وأصبح وزيرا للنقل بكندا.. منصات التواصل تتفاعل مع قصة عمر الغبرا

(الجزيرة)

ضريبة المركبات الهجينة تدخل حيز التنفيذ في الأردن

(الجزيرة)

عام 2020 شهد أعلى نسبة اعتداءات من المستوطنين منذ 20 عاما

(الجزيرة)

تقنيات وابتكارات جديدة في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تصويت بمجلس النواب.. ترامب يدعو للهدوء وبيلوسي تعتبره خطرا على الولايات المتحدة وتطالب برحيله

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

وصف بالضربة الكبرى.. مصدر أميركي: استهداف إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا بالتنسيق مع واشنطن

صورة أرشيفية لغارات إسرائيلية على سوريا (رويترز)

عالم فرنسي يكشف المعاني النفسية والعقلية الغامضة للأحلام

الأحلام هي عبارة عن خليط من الاحتمالات والغايات والمغامرات (شترستوك)