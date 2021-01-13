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02:17

ضريبة المركبات الهجينة تدخل حيز التنفيذ في الأردن

مع بداية العامِ الجديد، دخلت حيز التطبيق الضريبة الخاصة على المركبات الهجينة في الأردن، ورغم محاولة هيئة المستثمرين إقناع الحكومة بتأجيل الضريبة حتى العام القادم فإن مطالبها لم تلق آذانا مُصغية.
13/1/2021
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