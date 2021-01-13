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تعرف على الجماعات اليمينية الأميركية المتهمة باقتحام الكونغرس

استخدمت الجماعات اليمينية المتطرفة الأميركية التي اقتحمت مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، العديد من الرموز والأعلام التي تعكس ما تؤمن به من أفكار، فما هذه الجماعات وما دوافعها؟