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ترامب ينتقد إغلاق حساباته في مواقع التواصل ويصفه بالخطأ الفادح

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار شبكات التواصل الاجتماعي حظر حساباته، واصفا ذلك بالخطأ الفادح الجسيم، واتهم شركات التكنولوجيا بإثارة الغضب والانقسام.
13/1/2021
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