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10 سنوات من التحولات السياسية تشهدها تونس بعد الثورة

قبل 10 سنوات اندلعت في تونس ثورة بلغت نقطة تحول عندما غادر الرئيس السابق زين العابدين بن علي البلاد تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، وقد شهدت تونس بعد ذلك عدة تحولات، أبرزها التحولات السياسية.