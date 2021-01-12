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وصول أول رحلة مباشرة للخطوط القطرية إلى الرياض

استأنفت الخطوط القطرية أول رحلة مباشرة إلى العاصمة السعودية الرياض بعد فتح الأجواء الخليجية. من جانب آخر، أعلنت الخطوط السعودية وصول أول رحلة تابعة إلى الدوحة.