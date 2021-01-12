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مشرعون ديمقراطيون يتهمون ترامب بالتحريض على التمرد

تصويتان مرتقبان في مجلس النواب هذا الأسبوع، الأول لتفعيل تعديل المادة 25 من الدستور، والثاني لتوجيه التهم من جديد للرئيس ترامب، ومحاسبته على أفعال يرى البعض أنه ساهم من خلالها في تعريض حياتهم للخطر.