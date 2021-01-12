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فلسطينية تواجه البطالة بمشروع للبطاطا المقلية

تجذب الفلسطينية ديالا القواسمي زبائنها بتقديم وجبات من البطاطا المقلية، واتخذت ديالا من العربات المتنقلة محلا شاهدا على مشروعها الصغير، لتتحدى به مشكلة البطالة التي تعاني منها منذ تخرجها في الجامعة.