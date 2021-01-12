01:11

طفلة سورية تتفوق عالميا في مسابقة الحساب الذهني

تمكنت الطفلة السورية سارة كيالي من الظفر بالمركز الأول عالميا في مسابقة الحساب الذهني التي نظمتها منظمة “إيه سي آي دي إيه” (ACIDA) الصينية، واستطاعت التفوق على أكثر من 6 آلاف طفل من 20 بلدا.