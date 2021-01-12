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خياط فلسطيني يحافظ على الزي التراثي

يسعى الخياط محمد قطوسة من رام الله إلى تعزيز قيم التراث الفلسطيني من خلال حفاظه على استمرار حياكة القمباز، ويعد القمباز أحد أهم أصناف الزي التراثي الفلسطيني منذ زمن.