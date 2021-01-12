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تسريبات أمنية.. مقتحمو الكونغرس ينتمون لمجموعات يمينية

تنهمك السلطات الأميركية في رصد وجوه مقتحمي الكونغرس واعتقالهم الواحد تلو الآخر. تسريبات أمنية كشفت أن تلك العناصر التي هاجمت مقر المشرعين أبدت مهارات أمنية تشير لانتمائها لمجموعات اليمين المتطرف.