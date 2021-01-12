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02:35
بومبيو يتهم إيران بأنها أصبحت ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران صارت القاعدة الرئيسية الجديدة لتنظيم القاعدة، وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن مزاعم بومبيو عن علاقات بين إيران والقاعدة خيالية.
12/1/2021
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