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02:15
اليابان.. ميزانية تكميلية للتعافي من تداعيات جائحة كورونا
تواصل الحكومة اليابانية تطبيق بنود حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بعدما زادتها إلى نحو 3 تريليونات دولار. ومن أبرز البنود دعم برامج السفر المحلي، وتحفيز الاستهلاك.
12/1/2021
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