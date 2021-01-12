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02:15

اليابان.. ميزانية تكميلية للتعافي من تداعيات جائحة كورونا

تواصل الحكومة اليابانية تطبيق بنود حزمة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، بعدما زادتها إلى نحو 3 تريليونات دولار. ومن أبرز البنود دعم برامج السفر المحلي، وتحفيز الاستهلاك.
12/1/2021
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