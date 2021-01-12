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الوساطة الروسية تضع الخطوط العريضة بشأن تنمية قره باغ

في قمة ثلاثية، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخطوط العريضة لمحاور محادثاتهم، ووقع الأطراف بيانا مشتركا لتنمية إقليم قره باغ.