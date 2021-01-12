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النمسا.. استقالة وزيرة العمل والشباب بعد اتهامها بسرقة أعمال أدبية

فضيحة مدوية أدت لاستقالة كريستين أشباخر وزيرة العمل والعائلة والشباب في النمسا بعد اتهامها بالسرقة الأكاديمية، والإخلال بقواعد البحث العلمي في نسبة الاقتباسات إلى أصحابها بأطروحة الماجستير الخاصة بها.