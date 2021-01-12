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الرئيس القرغيزي المنتخب يعد بإخراج البلاد من أزماتها

أكد الرئيس القرغيزي المنتخب صدر جباروف، في أول تصريحات له عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، عزمه على بذل كل ما في وسعه من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها.