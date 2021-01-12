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الحكومة الفلسطينية تتعاقد مع 4 شركات لتوريد لقاح مضاد لفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن السلطة تعاقدت مع 4 شركات لتصدير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويتوقع وصول اللقاح إلى الأراضي الفلسطينية في غضون شهرين.