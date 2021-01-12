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57:45
الحصاد (2021/1/11)
تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/1/11) العديد من القضايا، كان من أبرزها: الإف بي آي يكشف مخططا لإثارة الفوضى المسلحة حال عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل تنصيب جو بايدن.
11/1/2021
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