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الحصاد (2021/1/11)

تابعت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/1/11) العديد من القضايا، كان من أبرزها: الإف بي آي يكشف مخططا لإثارة الفوضى المسلحة حال عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل تنصيب جو بايدن.