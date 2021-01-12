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الجزائر.. إقالة وزير النقل ومسؤولين كبار على خلفية قضايا فساد

أطاحت صفقة مواد غذائية لصالح الخطوط الجوية الجزائرية بوزير النقل وعدد من المسؤولين الكبار في هذه الشركة العمومية، ووصفت الحكومة هذه الإقالات بالعقوبة التي ترتبط بسوء استغلال أموال الخزينة العمومية.