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هل ينجح الديمقراطيون بعزل ترامب في الأيام الأخيرة من ولايته؟

يشتد الجدل في أميركا حول أيام الرئيس دونالد ترامب المتبقية، فكل شيء يوحي إذن بأن الديمقراطيين عازمون على عزله أو محاكمته، وهي ليست المرة الأولى التي يخضع فيها ترامب لمحاولة عزله، فهل تنجح هذه المرة؟